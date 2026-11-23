法国“阵风”战斗机首次在芬兰东部的扬内维尔塔公路跑道实施了触地复飞。荷兰数架F-35A也在靠近库奥皮奥市的9号公路同一路段降落，AeroTime报道。

这些飞行是在Protective Fence 26框架内进行的，该演习是芬兰空军主要的年度演习。荷兰国防部于2026年11月20日表示，当天数架F-35A在库奥皮奥附近的9号公路降落。芬兰空军称，部署在罗瓦涅米的“阵风”战斗机在该路段进行了触地复飞机动。

在备用场地训练

Protective Fence 26演习于2026年11月19日至27日举行。超过40架飞机和约4,100名人员参加，其中包括约1,800名预备役人员。芬兰空军将20架F/A-18“大黄蜂”战斗机分散部署在军事基地、民用机场和公路跑道之间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

荷兰F-35A从里萨拉基地开展行动，法国“阵风”战斗机从罗瓦涅米起飞，瑞典“鹰狮”战斗机则部署在瑞典北部的卡拉克斯空军基地。2026年9月抵达罗瓦涅米的首批两架芬兰F-35A未参与此次演习。

航空兵力分散部署

演习聚焦于敏捷战斗运用（Agile Combat Employment）理念，该理念旨在确保飞机在其常驻基地受到威胁或无法使用时仍能保持运行能力。使用包括公路在内的多个场地，旨在使通过打击固定机场来扰乱空中行动变得更加困难。

扬内维尔塔路段位于9号公路上，靠近里萨拉空军基地，芬兰空军卡累利阿航空联队驻扎于此。该道路自11月18日至25日对民用交通关闭。荷兰F-35A此前已于2025年5月参加芬兰公路训练，当时在蒂卡科斯基附近的4号公路路段开展行动。

关注我们在