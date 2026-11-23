Francuskie myśliwce Rafale po raz pierwszy wykonały lądowania z natychmiastowym startem na drogowym pasie Jännevirta we wschodniej Finlandii. Na tym samym odcinku drogi nr 9 w pobliżu miasta Kuopio wylądowało kilka holenderskich F-35A, informuje AeroTime.

Loty odbyły się w ramach Protective Fence 26, głównych corocznych ćwiczeń Fińskich Sił Powietrznych. Ministerstwo Obrony Niderlandów 20 listopada 2026 roku poinformowało, że kilka F-35A wylądowało tego dnia na drodze nr 9 w pobliżu Kuopio. Według Fińskich Sił Powietrznych Rafale rozmieszczone w Rovaniemi wykonały na tym odcinku manewry touch-and-go.

Ćwiczenia na zapasowych lądowiskach

Ćwiczenia Protective Fence 26 trwają od 19 do 27 listopada 2026 roku. Uczestniczy w nich ponad 40 samolotów i około 4 100 osób personelu, w tym około 1 800 rezerwistów. Fińskie Siły Powietrzne rozproszyły 20 myśliwców F/A-18 Hornet między bazami wojskowymi, lotniskami cywilnymi i drogowymi pasami startowymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Holenderskie F-35A operują z bazy Rissala, francuskie Rafale z Rovaniemi, a szwedzkie Gripeny stacjonują w bazie lotniczej Kallax w północnej Szwecji. Pierwsze dwa fińskie F-35A, które przybyły do Rovaniemi we wrześniu 2026 roku, nie biorą udziału w ćwiczeniach.

Rozproszenie lotnictwa

Ćwiczenia koncentrują się na koncepcji Agile Combat Employment, która zakłada zachowanie możliwości eksploatacji samolotów, gdy ich zwykłe bazy są zagrożone lub niedostępne. Wykorzystanie wielu miejsc, w tym dróg, ma utrudnić zakłócenie operacji powietrznych poprzez uderzenia w stałe lotniska.

Odcinek Jännevirta znajduje się przy drodze nr 9 niedaleko bazy lotniczej Rissala, gdzie stacjonuje Karelski Skrzydło Lotnicze Fińskich Sił Powietrznych. Droga jest zamknięta dla ruchu cywilnego od 18 do 25 listopada. Holenderskie F-35A uczestniczyły już w fińskich ćwiczeniach na drogach w maju 2025 roku, kiedy operowały na odcinku drogi nr 4 w pobliżu Tikkakoski.

Czytaj nas na