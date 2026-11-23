Французские истребители Rafale впервые выполнили посадки с немедленным взлетом на дорожной полосе Янневирта в восточной Финляндии. На том же участке шоссе №9 возле города Куопио приземлились несколько нидерландских F-35A, сообщает AeroTime.

Полеты состоялись в рамках Protective Fence 26 — главных ежегодных учений Военно-воздушных сил Финляндии. Министерство обороны Нидерландов 20 ноября 2026 года заявило, что несколько F-35A в тот день приземлились на шоссе №9 неподалеку от Куопио. По данным ВВС Финляндии, Rafale, развернутые в Рованиеми, выполнили на этом участке маневры touch-and-go.

Учения на запасных площадках

Учения Protective Fence 26 проходят с 19 по 27 ноября 2026 года. В них участвуют более 40 самолетов и около 4 100 человек персонала, в том числе примерно 1 800 резервистов. ВВС Финляндии рассредоточили 20 истребителей F/A-18 Hornet между военными базами, гражданскими аэропортами и дорожными полосами.

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Нидерландские F-35A действуют с базы Риссала, французские Rafale — из Рованиеми, а шведские Gripen размещены на авиабазе Каллакс в северной Швеции. Первые два финских F-35A, прибывшие в Рованиеми в сентябре 2026 года, к учениям не привлечены.

Рассредоточение авиации

Учения сосредоточены на концепции Agile Combat Employment, которая предусматривает сохранение возможности эксплуатации самолетов, когда их обычные базы находятся под угрозой или недоступны. Использование нескольких площадок, включая шоссе, должно затруднить срыв воздушных операций ударами по стационарным аэродромам.

Участок Янневирта расположен на шоссе №9 неподалеку от авиабазы Риссала, где базируется Карельское авиационное крыло ВВС Финляндии. Дорога закрыта для гражданского движения с 18 по 25 ноября. Нидерландские F-35A уже участвовали в финских тренировках на шоссе в мае 2025 года, когда действовали на участке шоссе №4 возле Тиккакоски.

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