美国高尔夫球手布莱兹·布朗在墨西哥洛斯卡沃斯赢得世界科技锦标赛，并在19岁时成为95年来最年轻的PGA巡回赛冠军。他在最后一轮追回7杆差距，打出63杆、低于标准杆9杆的成绩，并在延长赛第二个加洞凭借小鸟球击败本·詹姆斯，据CBC World报道。

决定性的延长赛

布朗在常规轮以低于标准杆23杆、总计265杆完赛。在最后一个洞，他完成了一记成功的切杆并抓到小鸟球。当时，这名高尔夫球手领先迈克尔·金1杆。

詹姆斯在最后一轮前拥有4杆领先优势。在第18洞，他打出约285码的一杆，随后射下老鹰球，并以70杆的成绩将比赛带入延长赛。在第二个加洞，詹姆斯未能推进约8英尺的推杆，而布朗从3英尺处将球推进。

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新的成就

布朗成为自查尔斯·科西斯1931年在密歇根公开赛夺冠以来最年轻的冠军。当时科西斯18岁，而该赛事在PGA早期被视为地区性赛事。

布朗于1月完成学业，两年前还在读高中时便转为职业高尔夫球手。他凭借在光辉国际巡回赛排名前20，获得了2027年的PGA巡回赛参赛卡。这场胜利为他带来两年参赛豁免，并确保他参加明年的PGA锦标赛——这将是他的首场大满贯赛事。

“我就是痴迷于这项运动。它会以非常不同的方式考验你，”布朗在获胜后说。

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