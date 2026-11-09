Американский гольфист Блейдс Браун выиграл World Wide Technology Championship в Лос-Кабосе, Мексика, и в 19 лет стал самым молодым победителем PGA Tour за 95 лет. В финальном раунде он отыграл отставание в семь ударов, показав результат 63 удара — девять ниже пара, а в плей-офф победил Бена Джеймса благодаря берди на второй дополнительной лунке, сообщает CBC World.

Решающий плей-офф

Браун завершил основной раунд с суммарным результатом 23 ниже пара — 265 ударов. На заключительной лунке он выполнил удачный питч и сделал берди. На тот момент гольфист опережал Майкла Кима на один удар.

Джеймс перед финальным раундом имел преимущество в четыре удара. На 18-й лунке он выполнил удар примерно на 285 ярдов, после чего сделал игл и с результатом 70 ударов перевел соревнование в плей-офф. На второй дополнительной лунке Джеймс не реализовал патт примерно с восьми футов, тогда как Браун забил мяч с трех футов.

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Новое достижение

Браун стал самым молодым победителем со времени триумфа Чарльза Кочиса на Michigan Open в 1931 году. Тогда Кочису было 18 лет, а сам турнир в ранние годы PGA считался региональным.

Браун окончил школу в январе и два года назад, еще учась в старших классах, перешел в профессиональный гольф. Он получил карту PGA Tour на 2027 год, финишировав в топ-20 рейтинга Korn Ferry Tour. Победа принесла ему двухлетнее освобождение и гарантировала участие в PGA Championship в следующем году — его первом мейджоре.

«Я просто одержим этой игрой. Она испытывает тебя очень по-разному», — сказал Браун после победы.

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