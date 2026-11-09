Amerykański golfista Blades Brown wygrał World Wide Technology Championship w Los Cabos w Meksyku i w wieku 19 lat został najmłodszym zwycięzcą PGA Tour od 95 lat. W rundzie finałowej odrobił stratę siedmiu uderzeń, uzyskując wynik 63 uderzeń — dziewięć poniżej par — a w play-offie pokonał Bena Jamesa dzięki birdie na drugim dodatkowym dołku, informuje CBC World.

Decydujący play-off

Brown zakończył rundę zasadniczą z łącznym wynikiem 23 poniżej par — 265 uderzeń. Na ostatnim dołku wykonał udany pitch i zaliczył birdie. W tym momencie golfista wyprzedzał Michaela Kima o jedno uderzenie.

James przed rundą finałową miał przewagę czterech uderzeń. Na 18. dołku wykonał uderzenie na około 285 jardów, po czym zaliczył eagle'a i wynikiem 70 uderzeń doprowadził do play-offu. Na drugim dodatkowym dołku James nie wykorzystał putta z około ośmiu stóp, podczas gdy Brown wbił piłkę z trzech stóp.

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Nowe osiągnięcie

Brown został najmłodszym zwycięzcą od czasu triumfu Charlesa Kocsisa w Michigan Open w 1931 roku. Kocsis miał wtedy 18 lat, a sam turniej w pierwszych latach PGA był uznawany za regionalny.

Brown ukończył szkołę w styczniu, a dwa lata temu, będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, przeszedł na zawodowstwo. Zdobył kartę PGA Tour na 2027 rok, kończąc sezon w pierwszej dwudziestce rankingu Korn Ferry Tour. Zwycięstwo zapewniło mu dwuletnie zwolnienie oraz udział w przyszłorocznym PGA Championship — jego pierwszym turnieju wielkoszlemowym.

„Jestem po prostu obsesyjnie zaangażowany w tę grę. Sprawdza cię na bardzo wiele różnych sposobów” — powiedział Brown po zwycięstwie.

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