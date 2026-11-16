美国联邦储备系统主席凯文·沃什在旧金山发表演讲时表示，人工智能将对美国经济产生重大影响，并最终影响货币政策。同时，他警告称，自动化取代劳动者存在风险，并可能出现该技术未能达到过高预期的情形，据CNBC报道。

就业面临的机遇与风险

沃什在他成立的生产率和就业问题工作组面前发表了讲话。他在演讲中用“超级智能”一词指代人工智能，并称其为经济和社会生活中的一股新力量，已经在改变经济活动。

美联储主席表示，在有利情景下，这项技术可以带来生产率提升，并将实际经济增长加速至高于当前区间的水平，同时使就业维持在接近充分就业的水平。较不乐观的情形则包括自动化导致岗位流失和失业率上升。

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市场失望情景

沃什还描述了一种可能性，即人工智能未能带来预期效果。他表示，在大量资本投入和股市上涨之后，预期投资回报可能下降，股票估值可能下跌。这可能导致经济放缓和失业率更明显地上升。

沃什补充说，经济随后可能复苏，但不会出现预期中的生产率提升。人工智能的发展潜力已经推动市场估值上涨，并促使企业筹集资本以在这一领域展开竞争。

会议还计划举行有企业代表、经济学家和学者参加的讨论。闭幕对话预计将由沃什和工作组负责人安德里森参加，后者是Andreessen Horowitz的联合创始人。

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