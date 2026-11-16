Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Kevin Warsh podczas wystąpienia w San Francisco oświadczył, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na amerykańską gospodarkę i z czasem wpłynie na politykę pieniężną. Jednocześnie ostrzegł przed ryzykiem wypierania pracowników przez automatyzację oraz scenariuszem, w którym technologia nie spełni wygórowanych oczekiwań, informuje CNBC.

Szanse i zagrożenia dla zatrudnienia

Warsh przemawiał przed utworzoną przez siebie grupą roboczą ds. produktywności i zatrudnienia. W swoim wystąpieniu używał wobec sztucznej inteligencji określenia „superinteligencja” i nazwał ją nową siłą w życiu gospodarczym i społecznym, która już przekształca działalność gospodarczą.

W korzystnym scenariuszu, według szefa Fed, technologia może zapewnić wzrost produktywności i przyspieszyć realny wzrost gospodarczy powyżej jego obecnego zakresu, jednocześnie utrzymując zatrudnienie na poziomie zbliżonym do pełnego zatrudnienia. Mniej pozytywny wariant zakłada utratę miejsc pracy wskutek automatyzacji i wzrost bezrobocia.

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Scenariusz rozczarowania rynku

Warsh osobno opisał możliwość, w której AI nie przyniesie oczekiwanego efektu. Jak stwierdził, po znacznych nakładach kapitałowych i wzroście rynku akcji oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji może się obniżyć, a wyceny akcji spaść. Może to spowodować spowolnienie gospodarki i wyraźniejszy wzrost bezrobocia.

Warsh dodał, że gospodarka mogłaby później się ożywić, ale bez oczekiwanego wzrostu produktywności. Potencjał rozwoju AI już przyczynił się do wzrostu wycen rynkowych i pozyskiwania przez firmy kapitału na konkurowanie w tej dziedzinie.

Na konferencji zaplanowano także dyskusje z udziałem przedstawicieli biznesu, ekonomistów i naukowców. Rozmowa końcowa ma odbyć się z udziałem Warsha oraz kierownika grupy roboczej Andreessena, współzałożyciela Andreessen Horowitz.

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