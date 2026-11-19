Google报告称，首次发生了针对与媒体、教育和娱乐产业相关的法国网站、完全利用人工智能自动实施的网络攻击。该公司称，攻击工具由讲俄语的黑客开发。《耶路撒冷邮报》援引Google威胁情报团队的报告报道了此事。

自动搜索漏洞

Google称，攻击者使用了多个AI代理，它们在无人干预的情况下，持续对比安装更新前后的软件代码。这使其能够发现漏洞，并自动开发用于利用这些漏洞的攻击代码。

报告还指出，不同的网络威胁行为者使用开放的代理框架对系统进行渗透测试。这类工具可以在入侵网络时自主确定攻击的各个阶段和具体的操作任务。

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以机器速度发动攻击

Google将恶意行为者使用此类框架称为向“以机器速度”发生的入侵转变的“范式变化”。该公司指出，复杂攻击路径的自动化组合显著增强了黑客以此前无法实现的速度攻破网络的能力。

Politico写道，此前已知的AI模型需要熟练黑客的监督，由他们引导其工作或纠正错误。Google的报告强调，此次AI首次在没有人类参与的情况下，完全自动化了漏洞的搜索和利用。

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