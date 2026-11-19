Google poinformował o pierwszym w pełni zautomatyzowanym cyberataku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na francuskie strony internetowe związane z mediami, edukacją i branżą rozrywkową. Według firmy narzędzie do ataku opracowali rosyjskojęzyczni hakerzy. Pisze o tym Jerusalem Post, powołując się na raport Threat Intelligence Group firmy Google.

Zautomatyzowane wyszukiwanie luk

Według Google napastnicy wykorzystali kilku agentów AI, którzy bez ingerencji człowieka stale porównywali kod oprogramowania przed i po zainstalowaniu aktualizacji. Umożliwiło im to wykrywanie luk i automatyczne opracowywanie exploitów do ich wykorzystania.

W raporcie zaznaczono również, że różni uczestnicy cyberzagrożeń wykorzystywali otwarte agentowe frameworki do testowania systemów pod kątem włamań. Takie narzędzia mogą autonomicznie określać poszczególne etapy ataku i konkretne zadania operacyjne podczas przenikania do sieci.

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Ataki z prędkością maszynową

Google nazwał wykorzystywanie takich frameworków przez złośliwych aktorów „zmianą paradygmatu” w kierunku włamań odbywających się z prędkością maszynową. Firma zaznaczyła, że zautomatyzowane łączenie złożonych ścieżek ataku znacząco zwiększa zdolność hakerów do kompromitowania sieci z prędkością, która wcześniej była nieosiągalna.

Jak pisze Politico, wcześniej znane modele AI wymagały nadzoru wykwalifikowanych hakerów, którzy kierowali ich pracą lub korygowali błędy. W raporcie Google podkreślono, że tym razem AI po raz pierwszy w pełni zautomatyzowała wyszukiwanie i wykorzystywanie luk bez udziału człowieka.

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