Google сообщила о первой полностью автоматизированной кибератаке с применением искусственного интеллекта против французских веб-сайтов, связанных с медиа, образованием и индустрией развлечений. По данным компании, инструмент для атаки разработали русскоязычные хакеры. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на отчет Threat Intelligence Group компании Google.

Автоматизированный поиск уязвимостей

По данным Google, злоумышленники использовали нескольких ИИ-агентов, которые без вмешательства человека постоянно сравнивали программный код до и после установки обновлений. Это позволило им выявлять уязвимости и автоматически разрабатывать эксплойты для их использования.

В отчете также отмечается, что различные участники киберугроз использовали открытые агентные фреймворки для тестирования систем на проникновение. Такие инструменты могут автономно определять отдельные этапы атаки и конкретные операционные задачи при проникновении в сети.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Атаки на машинной скорости

Google назвала использование таких фреймворков злоумышленниками «сменой парадигмы» в сторону вторжений, происходящих на машинной скорости. В компании отметили, что автоматизированное сочетание сложных путей атаки значительно усиливает способность хакеров компрометировать сети со скоростью, ранее недостижимой.

Как пишет Politico, ранее известные модели ИИ требовали контроля квалифицированных хакеров, которые направляли их работу или исправляли ошибки. В отчете Google подчеркивается, что на этот раз ИИ впервые полностью автоматизировал поиск и эксплуатацию уязвимостей без участия человека.

Читай нас в