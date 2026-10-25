英国公民安德鲁·弗雷德里克的家人要求格林纳达当局签署伦敦提出的、就其死亡调查开展合作的请求。这名47岁男子的遗体于1月4日在这座加勒比海岛屿一处遭洗劫的场所内被发现。据《卫报》报道，此后已过去近10个月，但英方的正式请求仍未获签署。

病理学家结论与案件结案

格林纳达警方已结案，称没有理由认为发生了谋杀。但在弗雷德里克死亡当周进行的尸检报告中，病理学家指出存在钝器击打造成的伤痕，以及遭受酷刑的迹象，其中包括脚趾甲被拔除。结论将该男子的死亡定性为谋杀。

协助该家属的苏格兰场前凶杀案调查部门负责人戴维·约翰斯顿表示，他认为警方未能妥善保护案发现场。他强调，在发现疑似谋杀案后的头24小时对于保存证据至关重要。

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在英国进行的第二次尸检

8月，在其家人发起行动后，弗雷德里克的遗体被运回英国。第二次尸检发现，所有器官均缺失，包括大脑、心脏和肺部，以及部分颈部组织。家属表示，他们没有得到解释：这些身体部位在哪里、发生了什么，以及为何没有通知他们。

上个月，一名英国验尸官要求伦敦警察厅开展调查。随后，英国高级专员向格林纳达最高级别官员提出了弗雷德里克一案，当地政府表示，在收到正式请求后愿意与英国合作。

支持该家庭的慈善组织Murdered Abroad呼吁英国议会外交事务委员会进行干预。英国外交、联邦和发展事务部表示，正在支持该男子的家人，并与当地政府保持联系。格林纳达警方未回应《卫报》的问询。

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