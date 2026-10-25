Семья гражданина Великобритании Эндрю Фредерика требует, чтобы власти Гренады подписали запрос Лондона о сотрудничестве в расследовании его смерти. Тело 47-летнего мужчины нашли 4 января в разгромленном помещении на карибском острове. Как сообщает The Guardian, с тех пор прошло почти 10 месяцев, однако формальный запрос британской стороны до сих пор не подписан.

Заключение патологоанатома и закрытие дела

Полиция Гренады закрыла дело, заявив, что не имеет оснований полагать, что произошло убийство. В то же время в отчете о вскрытии, проведенном в неделю смерти Фредерика, патологоанатом указал на травмы от ударов тупым предметом, а также на признаки пыток, в том числе удаление ногтя на ноге. В заключении смерть мужчины квалифицировали как убийство.

Бывший руководитель подразделения по расследованию убийств Скотленд-Ярда Дэвид Джонстон, который помогает семье, заявил, что, по его мнению, полиция не обеспечила надлежащее сохранение места происшествия. Он подчеркнул, что первые 24 часа после обнаружения предполагаемого убийства имеют критическое значение для сохранения доказательств.

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Повторное вскрытие в Великобритании

В августе тело Фредерика репатриировали в Великобританию после кампании его семьи. Во время второго вскрытия обнаружили отсутствие всех органов, в том числе мозга, сердца и легких, а также частей шеи. Семья заявила, что не получила объяснений, где находятся эти части тела, что с ними произошло и почему ее не проинформировали.

В прошлом месяце британский коронер попросил Metropolitan Police провести расследование. Впоследствии британский верховный комиссар поднял дело Фредерика перед чиновниками высшего уровня на Гренаде, а местные власти выразили готовность сотрудничать с Великобританией после получения официального запроса.

Благотворительная организация Murdered Abroad, поддерживающая семью, призвала Комитет по иностранным делам британского парламента вмешаться. В Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании сообщили, что поддерживают семью мужчины и контактируют с местными властями. Полиция Гренады не ответила на запрос The Guardian.

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