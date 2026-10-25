Rodzina brytyjskiego obywatela Andrew Fredericka domaga się, aby władze Grenady podpisały wniosek Londynu o współpracę w śledztwie dotyczącym jego śmierci. Ciało 47-letniego mężczyzny znaleziono 4 stycznia w splądrowanym pomieszczeniu na karaibskiej wyspie. Jak podaje The Guardian, od tamtego czasu minęło prawie 10 miesięcy, a formalny wniosek strony brytyjskiej nadal nie został podpisany.

Wniosek patologa i zamknięcie sprawy

Policja Grenady zamknęła sprawę, oświadczając, że nie ma podstaw, by sądzić, że doszło do zabójstwa. Jednocześnie w raporcie z sekcji zwłok przeprowadzonej w tygodniu śmierci Fredericka patolog wskazał obrażenia spowodowane uderzeniami tępym przedmiotem, a także oznaki tortur, w tym usunięcie paznokcia u nogi. We wniosku śmierć mężczyzny zakwalifikowano jako zabójstwo.

Były szef wydziału dochodzeń w sprawie zabójstw Scotland Yardu David Johnston, który pomaga rodzinie, oświadczył, że jego zdaniem policja nie zapewniła właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Podkreślił, że pierwsze 24 godziny po odkryciu domniemanego zabójstwa są kluczowe dla zabezpieczenia dowodów.

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Ponowna sekcja zwłok w Wielkiej Brytanii

W sierpniu ciało Fredericka repatriowano do Wielkiej Brytanii po kampanii prowadzonej przez jego rodzinę. Podczas drugiej sekcji zwłok stwierdzono brak wszystkich organów, w tym mózgu, serca i płuc, a także części szyi. Rodzina oświadczyła, że nie otrzymała wyjaśnień, gdzie znajdują się te części ciała, co się z nimi stało i dlaczego nie została o tym poinformowana.

W ubiegłym miesiącu brytyjski koroner poprosił Metropolitan Police o przeprowadzenie dochodzenia. Następnie brytyjski wysoki komisarz poruszył sprawę Fredericka z urzędnikami najwyższego szczebla na Grenadzie, a lokalne władze wyraziły gotowość do współpracy z Wielką Brytanią po otrzymaniu oficjalnego wniosku.

Organizacja charytatywna Murdered Abroad, wspierająca rodzinę, wezwała Komisję Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu do interwencji. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju poinformowało, że wspiera rodzinę mężczyzny i kontaktuje się z lokalnymi władzami. Policja Grenady nie odpowiedziała na zapytanie The Guardian.

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