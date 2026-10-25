Гренада досі не підписала запит Британії у справі про смерть Фредеріка — The Guardian

Родина громадянина Великої Британії Ендрю Фредеріка вимагає, щоб влада Гренади підписала запит Лондона про співпрацю в розслідуванні його смерті. Тіло 47-річного чоловіка знайшли 4 січня у розгромленому приміщенні на карибському острові. Як повідомляє The Guardian, відтоді минуло майже 10 місяців, а формальний запит британської сторони досі не підписали.

Висновок патологоанатома і закриття справи

Поліція Гренади закрила справу, заявивши, що не має підстав вважати, ніби сталося вбивство. Водночас у звіті про розтин, проведений у тиждень смерті Фредеріка, патологоанатом вказав на травми від ударів тупим предметом, а також на ознаки катувань, зокрема видалення нігтя на нозі. У висновку смерть чоловіка кваліфікували як убивство.

Колишній керівник підрозділу розслідування вбивств Скотленд-Ярду Девід Джонстон, який допомагає родині, заявив, що, на його думку, поліція не забезпечила належного збереження місця події. Він наголосив, що перші 24 години після виявлення ймовірного вбивства є критичними для збереження доказів.

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Повторний розтин у Великій Британії

У серпні тіло Фредеріка репатріювали до Великої Британії після кампанії його родини. Під час другого розтину виявили відсутність усіх органів, зокрема мозку, серця та легень, а також частин шиї. Родина заявила, що не отримала пояснень, де перебувають ці частини тіла, що з ними сталося та чому її не поінформували.

Минулого місяця британський коронер попросив Metropolitan Police провести розслідування. Згодом британський верховний комісар порушив справу Фредеріка перед посадовцями найвищого рівня на Гренаді, а місцева влада висловила готовність співпрацювати з Великою Британією після отримання офіційного запиту.

Благодійна організація Murdered Abroad, яка підтримує сім'ю, закликала комітет у закордонних справах британського парламенту втрутитися. У Міністерстві закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії повідомили, що підтримують родину чоловіка та контактують із місцевою владою. Поліція Гренади на запит The Guardian не відповіла.

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