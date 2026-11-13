美国初创公司Hermeus与防务公司诺斯罗普·格鲁曼宣布建立合作伙伴关系，目标是为美军打造可重复使用的无人驾驶飞行器，能够以高超音速飞行，并且未来可能实现高超音速飞行。The War Zone报道。

根据Hermeus的声明，诺斯罗普·格鲁曼将为新一代飞行器提供机载系统套件的设计、开发、集成和技术支持。其中包括电子战能力、传感器、通信、导航、指挥与控制系统，以及自主能力。

两家公司表示，这种集成应使飞行器能够执行更复杂的任务。同时，它们没有说明未来无人机可能承担哪些具体作战任务，也没有说明美国武装力量的哪些军种可能使用它们。

Quarterhorse的发展

成立于2018年的Hermeus正在测试一系列喷气式Quarterhorse无人演示机。5月，三角翼Quarterhorse Mk 2.1成为该系列首个在试飞期间突破音障的飞行器。

该公司正在开发下一版本Quarterhorse Mk 2.2，并计划使其速度超过2马赫。Hermeus宣称的最终目标是一个用于高超音速飞行的平台，即速度超过5马赫。

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Hermeus还展示了一款用于高马赫数飞行的mission plane原型渲染图。根据公司的描述，该机将配备六个翼下挂架——每个机翼下三个——以及一个沿机身中心线布置的挂点。

Quarterhorse Mk 2.1已经展示了在高速状态下分离有效载荷的能力。9月，Hermeus推出了更小型的Ramjet-X平台，该平台配备冲压喷气发动机，可由Quarterhorse无人机进行空中发射。

支持与动力装置

Quarterhorse系列的发展部分获得了美国空军和五角大楼国防创新部门合同的支持。有效载荷分离测试是在High-Cadence Airborne Testing Capabilities计划框架内进行的。

Hermeus还正在开发采用涡轮基组合循环发动机布局的Chimera动力装置，即TBCC。该公司计划将其整合至未来的Quarterhorse Mk 3。这种布局将涡轮发动机与冲压发动机相结合，潜在可实现从常规长跑道起飞和降落，随后过渡至高超音速或高超音速速度。

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