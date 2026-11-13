W Stanach Zjednoczonych startup Hermeus i firma obronna Northrop Grumman ogłosiły partnerstwo, którego celem jest stworzenie dla amerykańskiego wojska wielokrotnego użytku bezzałogowych statków powietrznych zdolnych do lotów z dużymi prędkościami naddźwiękowymi, a w przyszłości być może także hipersonicznymi. Informuje o tym The War Zone.

Według oświadczenia Hermeus, Northrop Grumman zapewni projektowanie, rozwój, integrację i wsparcie techniczne kompleksów systemów pokładowych dla samolotów nowej generacji. Chodzi o środki walki elektronicznej, sensory, systemy łączności, nawigacji, dowodzenia i kontroli, a także rozwiązania zapewniające autonomiczność.

Firmy twierdzą, że taka integracja powinna umożliwić maszynom wykonywanie bardziej złożonych zadań. Jednocześnie nie sprecyzowały, jakie dokładnie misje operacyjne mogłyby zostać powierzone przyszłym dronom ani które rodzaje Sił Zbrojnych USA mogłyby z nich korzystać.

Rozwój Quarterhorse

Założona w 2018 roku firma Hermeus testuje serię odrzutowych bezzałogowych demonstratorów Quarterhorse. W maju deltowy Quarterhorse Mk 2.1 stał się pierwszym aparatem z tej linii, który podczas lotu testowego przełamał barierę dźwięku.

Firma opracowuje kolejną wersję Quarterhorse Mk 2.2 i planuje przekroczyć na niej prędkość Mach 2. Deklarowanym ostatecznym celem Hermeus jest platforma do lotu hipersonicznego — z prędkością ponad Mach 5.

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Hermeus zaprezentowała także rendering prototypu mission plane do lotów przy wysokich liczbach Macha. Według opisu firmy będzie on miał sześć pylonów podskrzydłowych — po trzy pod każdym skrzydłem — oraz jeden punkt podwieszenia wzdłuż centralnej osi kadłuba.

Quarterhorse Mk 2.1 zademonstrował już oddzielenie ładunku użytecznego przy dużej prędkości. We wrześniu Hermeus przedstawiła mniejszą platformę Ramjet-X z silnikiem strumieniowym, którą można wystrzeliwać w powietrzu z dronów Quarterhorse.

Wsparcie i układ napędowy

Rozwój rodziny Quarterhorse był częściowo wspierany kontraktami z Siłami Powietrznymi USA oraz Pentagonowską Jednostką Innowacji Obronnych. Testy z oddzielaniem ładunku użytecznego prowadzono w ramach programu High-Cadence Airborne Testing Capabilities.

Hermeus rozwija również układ napędowy Chimera oparty na konfiguracji turbinowego silnika o cyklu kombinowanym — TBCC. Firma planuje zintegrować go z przyszłym Quarterhorse Mk 3. Taka konfiguracja łączy silnik turbinowy z silnikami strumieniowymi i potencjalnie może umożliwić starty i lądowania z konwencjonalnych długich pasów startowych, a następnie przejście do dużych prędkości naddźwiękowych lub hipersonicznych.

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