В США стартап Hermeus и оборонная компания Northrop Grumman объявили о партнерстве, целью которого является создание для американских военных многоразовых беспилотных летательных аппаратов, способных летать на высоких сверхзвуковых скоростях, а впоследствии, возможно, и на гиперзвуковых. Об этом сообщает The War Zone.

По заявлению Hermeus, Northrop Grumman будет обеспечивать проектирование, разработку, интеграцию и техническую поддержку комплексов бортовых систем для летательных аппаратов нового поколения. Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, сенсорах, системах связи, навигации, командования и управления, а также средствах автономности.

Компании заявляют, что такая интеграция должна позволить аппаратам выполнять более сложные задачи. В то же время они не уточнили, какие именно оперативные миссии могут поручить будущим беспилотникам и какие виды Вооруженных сил США могут их использовать.

Развитие Quarterhorse

Основанная в 2018 году Hermeus испытывает серию реактивных беспилотных демонстраторов Quarterhorse. В мае дельтовидный Quarterhorse Mk 2.1 стал первым аппаратом этой линейки, преодолевшим звуковой барьер во время испытательного полета.

Компания разрабатывает следующую версию Quarterhorse Mk 2.2 и планирует превысить на ней скорость Мах 2. Конечной заявленной целью Hermeus является платформа для гиперзвукового полета — на скорости свыше Мах 5.

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Hermeus также демонстрировала рендеринг прототипа mission plane для полетов на высоких числах Маха. Согласно описанию компании, он будет иметь шесть подкрыльевых пилонов — по три под каждым крылом — и одну точку подвески вдоль центральной линии фюзеляжа.

Quarterhorse Mk 2.1 уже продемонстрировал отделение полезной нагрузки на высокой скорости. В сентябре Hermeus представила меньшую платформу Ramjet-X с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую можно запускать в воздухе с беспилотников Quarterhorse.

Поддержка и силовая установка

Развитие семейства Quarterhorse частично поддерживалось контрактами с Военно-воздушными силами США и Подразделением оборонных инноваций Пентагона. Испытания с отделением полезной нагрузки проводились в рамках программы High-Cadence Airborne Testing Capabilities.

Hermeus также разрабатывает силовую установку Chimera по схеме турбинного двигателя комбинированного цикла — TBCC. Компания планирует интегрировать ее в будущий Quarterhorse Mk 3. Такая схема сочетает турбинный двигатель с прямоточными двигателями и потенциально может обеспечить взлет и посадку с обычных длинных взлетно-посадочных полос с последующим переходом к высоким сверхзвуковым или гиперзвуковым скоростям.

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