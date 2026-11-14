印度支持联合国大会一项决议，该决议重申巴勒斯坦人民以及被占领戈兰高地居民对自然资源享有不可剥夺的权利。该文件还要求以色列停止在被占领土上开发、破坏和耗竭这些资源。

投票结果

拥有193个会员国的联合国大会于11月11日通过了乌拉圭提出的决议草案。印度和另外150个联合国会员国投了赞成票，包括以色列和美国在内的7个国家投了反对票。另有11个国家弃权，据《印度教徒报》报道。

该文件的全称涉及巴勒斯坦人民对包括东耶路撒冷在内的被占领巴勒斯坦领土自然资源的永久主权，以及被占领戈兰高地阿拉伯居民对自然资源的永久主权。

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决议的要求

该决议重申这些地区居民对土地、水资源和能源资源享有的权利。决议要求以色列停止在包括东耶路撒冷在内的被占领巴勒斯坦领土以及被占领戈兰高地开发、损害、造成损失或耗竭自然资源，以及危及自然资源的行为。

文件指出，以色列在被占领巴勒斯坦领土上建造的隔离墙和定居点，特别是在耶路撒冷及其周边建造的设施，违反国际法，并在很大程度上剥夺巴勒斯坦人获得自然资源的权利。决议还呼吁全面履行联合国国际法院2004年7月咨询意见和相关联合国决议所规定的义务。

此外，该文件呼吁以色列停止损害环境的行为，包括在被占领土倾倒废物，以及破坏供水管道、污水和电力网络。决议还强调迫切需要推进重建和发展项目，包括在加沙地带开展相关项目。

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