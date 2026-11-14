Indie poparły rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która potwierdza niezbywalne prawa narodu palestyńskiego oraz ludności okupowanych Wzgórz Golan do zasobów naturalnych. Dokument wymaga również od Izraela zaprzestania eksploatacji, niszczenia i wyczerpywania tych zasobów na okupowanych terytoriach.

Wyniki głosowania

Liczące 193 państwa członkowskie Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 listopada zatwierdziło projekt rezolucji zaproponowany przez Urugwaj. Za głosowały Indie oraz 150 innych państw członkowskich ONZ, przeciw było siedem krajów, w tym Izrael i USA. Kolejne 11 państw wstrzymało się od głosu, informuje The Hindu.

Pełna nazwa dokumentu dotyczy stałej suwerenności narodu palestyńskiego na okupowanym terytorium palestyńskim, w tym we Wschodniej Jerozolimie, a także arabskiej ludności okupowanych Wzgórz Golan nad zasobami naturalnymi.

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Wymogi rezolucji

Rezolucja potwierdza prawa ludności tych terytoriów do ziemi oraz zasobów wodnych i energetycznych. Wymaga od Izraela zaprzestania eksploatacji, uszkadzania, powodowania strat lub wyczerpywania, a także stwarzania zagrożenia dla zasobów naturalnych na okupowanym terytorium palestyńskim, w tym we Wschodniej Jerozolimie, oraz na okupowanych Wzgórzach Golan.

W dokumencie wskazano, że mur i osiedla budowane przez Izrael na okupowanym terytorium palestyńskim, w szczególności w Jerozolimie i wokół niej, są sprzeczne z prawem międzynarodowym i w znacznym stopniu pozbawiają Palestyńczyków zasobów naturalnych. Rezolucja wzywa także do pełnego wykonania zobowiązań określonych w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2004 roku oraz w odpowiednich rezolucjach ONZ.

Osobno dokument wzywa Izrael do zaprzestania działań szkodzących środowisku, w tym zrzucania odpadów na okupowanych terytoriach, a także niszczenia wodociągów, sieci kanalizacyjnych i energetycznych. Rezolucja podkreśla również pilną potrzebę wspierania projektów odbudowy i rozwoju, w tym w Strefie Gazy.

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