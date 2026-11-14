Индия поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая подтверждает неотъемлемые права палестинского народа и населения оккупированных Голанских высот на природные ресурсы. Документ также требует от Израиля прекратить эксплуатацию, нанесение ущерба и истощение этих ресурсов на оккупированных территориях.

Результаты голосования

Генеральная ассамблея ООН, насчитывающая 193 государства-члена, 11 ноября одобрила проект резолюции, предложенный Уругваем. За него проголосовали Индия и еще 150 государств — членов ООН, против выступили семь стран, среди которых Израиль и США. Еще 11 государств воздержались, сообщает The Hindu.

Полное название документа касается постоянного суверенитета палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также арабского населения оккупированных Голанских высот над природными ресурсами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования резолюции

Резолюция подтверждает права населения этих территорий на землю, водные и энергетические ресурсы. Она требует от Израиля прекратить эксплуатацию, повреждение, причинение потерь или истощение, а также создание угрозы природным ресурсам на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных Голанских высотах.

В документе отмечается, что стена и поселения, которые Израиль строит на оккупированной палестинской территории, в частности в Иерусалиме и вокруг него, противоречат международному праву и существенно лишают палестинцев природных ресурсов. Резолюция также призывает полностью выполнить обязательства, определенные в консультативном заключении Международного суда ООН от июля 2004 года, и соответствующих резолюциях ООН.

Отдельно документ призывает Израиль прекратить действия, наносящие вред окружающей среде, в том числе сброс отходов на оккупированных территориях, а также разрушение водопроводов, канализационных и электрических сетей. Резолюция также подчеркивает срочную необходимость продвигать проекты восстановления и развития, в том числе в секторе Газа.

Читай нас в