Індія підтримала резолюцію ООН про природні ресурси палестинців — The Hindu

Індія підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка підтверджує невід’ємні права палестинського народу та населення окупованих Голанських висот на природні ресурси. Документ також вимагає від Ізраїлю припинити експлуатацію, завдання шкоди та виснаження цих ресурсів на окупованих територіях.

Результати голосування

Генеральна асамблея ООН, що налічує 193 держави-члени, 11 листопада схвалила проєкт резолюції, запропонований Уругваєм. За нього проголосували Індія та ще 150 держав-членів ООН, проти виступили сім країн, серед яких Ізраїль і США. Ще 11 держав утрималися, повідомляє The Hindu.

Повна назва документа стосується постійного суверенітету палестинського народу на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом, а також арабського населення окупованих Голанських висот над природними ресурсами.

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Вимоги резолюції

Резолюція підтверджує права населення цих територій на землю, водні та енергетичні ресурси. Вона вимагає від Ізраїлю припинити експлуатацію, пошкодження, спричинення втрат або виснаження та створення загрози природним ресурсам на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом, і на окупованих Голанських висотах.

У документі зазначено, що стіна й поселення, які Ізраїль будує на окупованій палестинській території, зокрема в Єрусалимі та навколо нього, суперечать міжнародному праву та істотно позбавляють палестинців природних ресурсів. Також резолюція закликає повністю виконувати зобов’язання, визначені в консультативному висновку Міжнародного суду ООН від липня 2004 року, і відповідних резолюціях ООН.

Окремо документ закликає Ізраїль припинити дії, що шкодять довкіллю, зокрема скидання відходів на окупованих територіях, а також руйнування водогонів, каналізаційних та електричних мереж. Резолюція також наголошує на нагальній потребі просувати проєкти відновлення і розвитку, зокрема в секторі Гази.

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