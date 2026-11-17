印度板球运动员马亨德拉·辛格·多尼已从竞技板球退役。Chennai Super Kings特许经营球队宣布，这位45岁的守门员击球手将在2027赛季担任球队导师，据The National报道。

在Chennai Super Kings的职业生涯

自2008年印度超级联赛首个赛季起，多尼便效力于Chennai Super Kings。作为队长，他带领球队赢得五次IPL冠军，这一成绩与赛事队长夺冠次数纪录并列。在他的带领下，俱乐部还两次赢得Champions League T20冠军，该赛事后来停止举办。

这位板球运动员以代表Chennai Super Kings取得5314分、队史第二高的成绩退役。他还为该特许经营球队出战了最多的比赛：272场。多尼的最后一场比赛是在2025年IPL赛季对阵Gujarat Titans。

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2027赛季担任导师

Chennai Super Kings老板、印度板球控制委员会前秘书N. Srinivasan表示，多尼将永远是俱乐部身份的一部分。据他所说，2008年决定邀请这名球员加入球队，是他做出的最佳决定，这不仅因为多尼的体育成就，也因为他的个人品质。

俱乐部共同所有人Rupa Gurunath指出，在球队经历代际更替期间，多尼的经验和知识将尤其宝贵。她补充说，他的指导有望帮助Chennai Super Kings的年轻球员。

近几个赛季，多尼因膝伤逐渐远离竞技板球，这一伤病限制了他的击球表现。

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