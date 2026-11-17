Indyjski krykiecista Mahendra Singh Dhoni zakończył karierę w wyczynowym krykiecie. Franczyza Chennai Super Kings ogłosiła, że 45-letni wicketkeeper-batter zostanie mentorem zespołu w sezonie 2027, informuje The National.

Kariera w Chennai Super Kings

Dhoni występował w Chennai Super Kings od pierwszego sezonu indyjskiej Premier League w 2008 roku. Jako kapitan poprowadził zespół do pięciu tytułów IPL, co jest wspólnym rekordem pod względem liczby mistrzostw wśród kapitanów turnieju. Pod jego przywództwem klub dwukrotnie wygrał również Champions League T20, rozgrywki, które później zostały zlikwidowane.

Krykiecista kończy karierę jako drugi zawodnik pod względem liczby zdobytych runów w barwach Chennai Super Kings — 5314. Rozegrał również najwięcej meczów dla franczyzy: 272. Dhoni rozegrał ostatni mecz w sezonie IPL 2025 przeciwko Gujarat Titans.

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Mentor w sezonie 2027

Właściciel Chennai Super Kings i były sekretarz Rady Kontroli Krykieta w Indiach N. Srinivasan oświadczył, że Dhoni na zawsze pozostanie częścią tożsamości klubu. Według niego decyzja o zaproszeniu zawodnika do zespołu w 2008 roku była jego najlepszą decyzją, nie tylko ze względu na sportowe osiągnięcia Dhoniego, lecz także na jego ludzkie cechy.

Współwłaścicielka klubu Rupa Gurunath zaznaczyła, że doświadczenie i wiedza Dhoniego będą szczególnie cenne podczas zmiany pokoleniowej w zespole. Dodała, że jego mentoring ma pomóc młodym zawodnikom Chennai Super Kings.

W ostatnich sezonach Dhoni stopniowo odchodził od wyczynowego krykieta z powodu urazu kolana, który ograniczał jego grę kijem.

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