Индийский крикетист Махендра Сингх Дхони завершил карьеру в соревновательном крикете. Франшиза Chennai Super Kings объявила, что 45-летний викет-кипер-бэттер станет наставником команды в сезоне 2027 года, сообщает The National.

Карьера в Chennai Super Kings

Дхони выступал за Chennai Super Kings с первого сезона индийской Премьер-лиги в 2008 году. Будучи капитаном, он привёл команду к пяти титулам IPL — это совместный рекорд по количеству чемпионств среди капитанов турнира. Под его руководством клуб также дважды выигрывал Champions League T20, проведение которого впоследствии прекратили.

Крикетист завершает карьеру вторым по количеству набранных ранов в составе Chennai Super Kings — 5314. Он также провёл за франшизу наибольшее количество матчей: 272. Последнюю игру Дхони провёл в сезоне IPL 2025 года против Gujarat Titans.

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Наставник в сезоне 2027 года

Владелец Chennai Super Kings и бывший секретарь Совета по контролю за крикетом в Индии Н. Сринивасан заявил, что Дхони навсегда останется частью идентичности клуба. По его словам, решение пригласить игрока в команду в 2008 году стало его лучшим решением — не только из-за спортивных достижений Дхони, но и благодаря его человеческим качествам.

Совладелица клуба Рупа Гурунатх отметила, что опыт и знания Дхони будут особенно ценными во время смены поколений в команде. Она добавила, что его наставничество должно помочь молодым игрокам Chennai Super Kings.

В последние сезоны Дхони постепенно отходил от соревновательного крикета из-за травмы колена, которая ограничивала его игру битой.

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