在中国，印尼与中国就四项总价值718亿美元的战略合作达成一致。其中包括在印尼建设10座智慧城市的项目，Channel NewsAsia报道。

这些协议是在印尼总统普拉博沃·苏比延多访问中国期间达成的，他赴中国深圳参加亚太经济合作组织峰会。相关协议在印尼总统府公布。

十座智慧城市

最大的项目估值约为500亿美元。印尼主权基金Danantara将就该项目与由中国陕西建工集团股份有限公司领导的财团合作。

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Danantara首席执行官罗桑·罗埃斯拉尼表示，该项目可能成为最具历史意义的项目之一，计划于明年初推进。该基金此前表示，计划在该国建设12座智慧城市——配备住房、大学、医院、购物中心和规划完善基础设施的现代综合城市区域。

其他协议

另外100亿美元用于与中国家电制造商海信的合作伙伴关系，内容涉及建设实验室和生产家用电器。

Danantara还与由中国国家开发投资集团领导的财团达成一项价值100亿美元的基础设施融资合作。第四项协议涉及将煤炭加工为乙醇的技术，参与方包括印尼高等教育部、国有能源公司Pertamina以及北京石油化工工程有限公司。该项目的投资额为18亿美元。

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