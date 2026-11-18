Индонезия и Китай заключили соглашения на $71,8 млрд — Channel NewsAsia
В Китае Индонезия и Китай согласовали четыре стратегических партнёрства общей стоимостью 71,8 млрд долларов США. Среди договорённостей — проект по созданию 10 умных городов в Индонезии, сообщает Channel NewsAsia.
Договорённости заключили во время пребывания президента Индонезии Прабово Субианто в Китае, куда он прибыл на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. О соглашениях заявили в президентском дворце Индонезии.
Десять умных городов
Крупнейший проект оценивают примерно в 50 млрд долларов. Суверенный фонд Индонезии Danantara будет сотрудничать по нему с консорциумом, который возглавляет китайская Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited.
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Генеральный директор Danantara Росан Роэслани заявил, что проект может стать одним из самых исторических, и его планируют развивать в начале следующего года. Ранее фонд сообщал о намерении создать в стране 12 умных городов — современных интегрированных городских районов с жильём, университетами, больницами, торговыми центрами и спланированной инфраструктурой.
Другие договорённости
Ещё 10 млрд долларов предусматривает партнёрство с китайским производителем бытовой техники Hisense. Оно касается создания лабораторий и производства бытовой техники.
Danantara также договорился о сотрудничестве в финансировании инфраструктуры на 10 млрд долларов с консорциумом, возглавляемым китайской State Development and Investment Corporation. Четвёртое соглашение касается технологии переработки угля в этанол: его участниками стали Министерство высшего образования Индонезии, государственная энергетическая компания Pertamina и Beijing Petrochemical Engineering Co Ltd. Объём инвестиций в этот проект составляет 1,8 млрд долларов.