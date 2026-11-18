W Chinach Indonezja i Chiny uzgodniły cztery strategiczne partnerstwa o łącznej wartości 71,8 mld dolarów. Wśród porozumień jest projekt utworzenia 10 inteligentnych miast w Indonezji, informuje Channel NewsAsia.

Porozumienia zawarto podczas pobytu prezydenta Indonezji Prabowo Subianto w Chinach, dokąd przybył na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen. O umowach poinformowano w pałacu prezydenckim Indonezji.

Dziesięć inteligentnych miast

Największy projekt jest szacowany na około 50 mld dolarów. Indonezyjski fundusz państwowy Danantara będzie przy nim współpracował z konsorcjum kierowanym przez chińską firmę Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited.

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Dyrektor generalny Danantary Rosan Roeslani oświadczył, że projekt może stać się jednym z najbardziej historycznych i ma być rozwijany na początku przyszłego roku. Wcześniej fundusz informował o zamiarze utworzenia w kraju 12 inteligentnych miast — nowoczesnych zintegrowanych dzielnic miejskich z mieszkaniami, uniwersytetami, szpitalami, centrami handlowymi i zaplanowaną infrastrukturą.

Inne porozumienia

Kolejne 10 mld dolarów przewiduje partnerstwo z chińskim producentem sprzętu AGD Hisense. Dotyczy ono utworzenia laboratoriów i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

Danantara uzgodniła także współpracę w zakresie finansowania infrastruktury o wartości 10 mld dolarów z konsorcjum kierowanym przez chińską State Development and Investment Corporation. Czwarta umowa dotyczy technologii przetwarzania węgla na etanol: jej uczestnikami zostały indonezyjskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, państwowa firma energetyczna Pertamina oraz Beijing Petrochemical Engineering Co Ltd. Wartość inwestycji w ten projekt wynosi 1,8 mld dolarów.

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