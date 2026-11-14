伊拉克向巴比伦省朱尔夫·萨赫尔地区派遣了军人，背景是对涉嫌燃料走私的调查。据《耶路撒冷邮报》报道，伊拉克安全委员会已开始调查该地区涉嫌燃料走私的情况；该地区被认为是亲伊朗组织“真主旅”的据点之一。

该报称，在委员会成员与被认为是“真主旅”代表的指挥官会面前，当地出现了大规模军事部署。伊拉克安全媒体部门负责人萨阿德·马安否认该组织参与了这项涉嫌计划。

核查走私嫌疑

一名安全系统消息人士告诉Shafaq News，该委员会已进行了初步检查。该消息人士称，委员会由总理阿里·扎伊迪组建，并隶属于人民动员部队。委员会成员包括总理办公室、情报和反腐机构、石油部、安全部队、司法鉴定机构以及能源警察的代表。

据《耶路撒冷邮报》报道，伊拉克内政部一份保密的19页评估报告提到四处地点，据信从国有管道盗取的石油可能在那里被加工或储存。据称，调查人员使用了五年来的卫星图像，并推测此类活动可能始于2021年。

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文件描述了油罐车穿过官方检查站的情况，并指出，由于一个武装组织的控制和保护，朱尔夫·纳斯尔的非法石油运输仍在继续。此前，内政部一名消息人士对Alhurra电视台表示，“真主旅”完全控制着该地区。同时，没有证实这些说法的司法结论。

战略地区

朱尔夫·萨赫尔也被称为朱尔夫·纳斯尔，位于巴格达西南部，靠近幼发拉底河以及通往卡尔巴拉和纳杰夫什叶派圣地的道路。2014年，伊拉克部队在什叶派准军事组织和伊朗顾问的支持下，从“伊斯兰国”手中夺回了该地区。此后，该地区成为封闭军事区，许多流离失所的当地居民至今仍无法返回，该报指出。

总理阿里·扎伊迪还下令将嫌疑人移交司法机关，并解职数名安全和行政领域官员。调查发生在巴格达与“真主旅”围绕武装组织服从国家控制问题发生争议的背景下。

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