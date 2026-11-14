Ирак направил военнослужащих в район Джурф-ас-Сахр в провинции Бабиль на фоне расследования подозрений в контрабанде топлива. Как сообщает Jerusalem Post, иракская комиссия по безопасности начала проверку предполагаемой контрабанды топлива в районе, который считают одним из опорных пунктов поддерживаемой Ираном группировки «Катаиб Хезболла».

По данным издания, перед встречей членов комиссии с командирами, которых считают представителями «Катаиб Хезболла», в районе зафиксировали масштабное военное развертывание. Глава иракского центра медиа безопасности Саад Маан отрицал причастность группировки к предполагаемой схеме.

Проверка подозрений в контрабанде

Источник в системе безопасности сообщил Shafaq News, что комиссия уже провела первоначальную инспекцию. По его словам, ее сформировал премьер-министр Али аз-Заиди и подчинил Силам народной мобилизации. В состав комиссии вошли представители офиса премьера, разведывательных и антикоррупционных структур, Министерства нефти, сил безопасности, судебно-экспертных органов и энергетической полиции.

По данным Jerusalem Post, в закрытой 19-страничной оценке МВД Ирака говорилось о четырех местах, где нефть, предположительно украденная из государственных трубопроводов, могла перерабатываться или храниться. Следователи, как утверждается, использовали спутниковые снимки за пять лет и предположили, что такие операции могли начаться в 2021 году.

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В документе описано движение автоцистерн через официальные блокпосты и указано, что незаконная перевозка нефти в Джурф-ан-Насре продолжается благодаря контролю и защите со стороны одной из вооруженных группировок. Ранее источник в МВД заявил телеканалу Alhurra, что «Катаиб Хезболла» полностью контролирует район. В то же время судебных выводов, подтверждающих эти утверждения, нет.

Стратегический район

Джурф-ас-Сахр, также известный как Джурф-ан-Наср, расположен к юго-западу от Багдада недалеко от Евфрата и дорог к шиитским святыням в Кербеле и Наджафе. В 2014 году иракские силы при поддержке шиитских военизированных формирований и иранских советников отбили район у «Исламского государства». После этого территория стала закрытой военной зоной, а многие перемещенные местные жители до сих пор не могут вернуться, отмечает издание.

Премьер-министр Али аз-Заиди также распорядился передать подозреваемых судебным органам и уволить нескольких чиновников в сфере безопасности и управления. Расследование проходит на фоне споров между Багдадом и «Катаиб Хезболла» о подчинении вооруженных группировок государственному контролю.

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