Irak skierował wojskowych do rejonu Dżurf as-Sachr w prowincji Babil w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzeń o przemyt paliwa. Jak informuje Jerusalem Post, iracka komisja bezpieczeństwa rozpoczęła badanie domniemanego przemytu paliwa w rejonie uznawanym za jeden z bastionów wspieranej przez Iran grupy Kataib Hezbollah.

Według publikacji przed spotkaniem członków komisji z dowódcami, których uważa się za przedstawicieli Kataib Hezbollah, w rejonie odnotowano zakrojone na szeroką skalę rozmieszczenie sił wojskowych. Szef irackiej komórki mediów bezpieczeństwa Saad Maan zaprzeczył udziałowi grupy w domniemanym procederze.

Weryfikacja podejrzeń o przemyt

Źródło w systemie bezpieczeństwa poinformowało Shafaq News, że komisja przeprowadziła już wstępną inspekcję. Według tego źródła została ona powołana przez premiera Alego az-Zaidiego i podporządkowana Siłom Mobilizacji Ludowej. W skład komisji weszli przedstawiciele biura premiera, struktur wywiadowczych i antykorupcyjnych, Ministerstwa Ropy Naftowej, sił bezpieczeństwa, organów sądowo-eksperckich oraz policji energetycznej.

Według Jerusalem Post w poufnej, 19-stronicowej ocenie irackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazano cztery miejsca, w których ropa prawdopodobnie skradziona z państwowych rurociągów mogła być przetwarzana lub przechowywana. Śledczy, jak twierdzi publikacja, wykorzystali zdjęcia satelitarne z okresu pięciu lat i założyli, że takie działania mogły rozpocząć się w 2021 roku.

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W dokumencie opisano ruch cystern przez oficjalne punkty kontrolne oraz stwierdzono, że nielegalny transport ropy w Dżurf an-Nasr trwa dzięki kontroli i ochronie ze strony jednej z grup zbrojnych. Wcześniej źródło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powiedziało stacji Alhurra, że Kataib Hezbollah w pełni kontroluje ten rejon. Jednocześnie nie ma ustaleń sądowych potwierdzających te twierdzenia.

Strategiczny rejon

Dżurf as-Sachr, znany również jako Dżurf an-Nasr, znajduje się na południowy zachód od Bagdadu, w pobliżu Eufratu i tras prowadzących do szyickich sanktuariów w Karbali i Nadżafie. W 2014 roku siły irackie, wspierane przez szyickie formacje paramilitarne i irańskich doradców, odbiły ten rejon z rąk Państwa Islamskiego. Następnie terytorium stało się zamkniętą strefą wojskową, a wielu przesiedlonych lokalnych mieszkańców nadal nie może wrócić, zauważa publikacja.

Premier Ali az-Zaidi nakazał również przekazać podejrzanych organom sądowym oraz zwolnić kilku urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację. Śledztwo toczy się w czasie sporów między Bagdadem a Kataib Hezbollah dotyczących podporządkowania grup zbrojnych kontroli państwa.

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