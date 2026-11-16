伊朗预计，今年冬季天然气缺口将约为4.3亿立方米，而去年估计为3亿立方米。政府发言人法特梅·莫哈杰拉尼表示，据《耶路撒冷邮报》报道。

受损的天然气加工厂

伊朗国家天然气公司将局势恶化归因于战争初期四座天然气加工厂受损。该公司表示，正努力恢复这些设施。同时，一名未具名的伊朗高级官员对路透社表示，目前的措施只是短期解决方案，当局已举行多次会议，为冬季做准备。

伊朗是主要天然气生产国，并控制着世界最大天然气田的一部分。不过，该国此前并非总能满足国内需求，原因是设备老旧；据该报报道，国际制裁加剧了这一问题。

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对工业和民众的风险

伊朗分析人士赛义德·莱拉兹表示，在最坏情况下，当局可能不得不在一段时间内削减对工业企业的天然气供应。他同时表示，尚未出现这种情形。

路透社采访的伊朗官员和安全部门代表表示担忧，燃料短缺、通货膨胀和失业可能加剧公众不满。德黑兰一名取暖器销售商称，顾客越来越多地考虑购买电器而非燃气设备，尽管其价格也已高到许多人难以承受。

与俄罗斯就进口问题进行谈判

第二名未具名的伊朗高级消息人士对路透社表示，德黑兰正就从俄罗斯进口天然气进行谈判。乌尔米耶一名居民称，他的家人为应对可能出现的中断购买了三台电暖器。同时，一名来自大不里士食品公司的员工表示，在通货膨胀和高物价背景下，她认为潜在的燃料短缺是相对较小的问题。

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