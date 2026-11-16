Іран очікує, що дефіцит природного газу цієї зими становитиме близько 430 млн кубометрів, тоді як торік він оцінювався у 300 млн кубометрів. Про це заявила речниця уряду Фатеме Мохаджерані, повідомляє Jerusalem Post.

Пошкоджені газопереробні підприємства

Національна газова компанія Ірану пов’язує погіршення ситуації з пошкодженням чотирьох газопереробних підприємств на початку війни. Компанія заявила, що намагається відновити ці об’єкти. Водночас неназваний високопосадовець Ірану сказав Reuters, що нинішні кроки є лише короткостроковими рішеннями, а влада провела численні наради для підготовки до зимового періоду.

Іран є великим виробником газу та контролює частину найбільшого у світі газового родовища. Однак країна й раніше не завжди могла забезпечити внутрішній попит через застаріле обладнання; цю проблему, за даними видання, посилили міжнародні санкції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для промисловості та населення

За словами іранського аналітика Саїда Лейлаза, у найгіршому разі владі, можливо, доведеться на певний час скоротити постачання газу промисловим підприємствам. Він водночас заявив, що такого сценарію поки не досягнуто.

Співрозмовники Reuters серед іранських посадовців і представників безпеки висловили занепокоєння, що паливний дефіцит, інфляція та втрата робочих місць можуть посилити суспільне невдоволення. Продавець обігрівачів у Тегерані повідомив, що покупці дедалі частіше розглядають електричні прилади замість газових, хоча їхня вартість також стала для багатьох надто високою.

Переговори про імпорт із Росії

Друге неназване високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що Тегеран веде переговори про імпорт газу з Росії. Житель Урмії розповів, що його родина придбала три електричні обігрівачі на випадок можливих перебоїв. Водночас працівниця харчової компанії з Тебриза заявила, що на тлі інфляції та високих цін потенційний дефіцит палива вона вважає порівняно меншою проблемою.

Читай нас у