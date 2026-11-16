Иран ожидает, что дефицит природного газа этой зимой составит около 430 млн кубометров, тогда как в прошлом году он оценивался в 300 млн кубометров. Об этом заявила представительница правительства Фатеме Мохаджерани, сообщает Jerusalem Post.

Поврежденные газоперерабатывающие предприятия

Национальная газовая компания Ирана связывает ухудшение ситуации с повреждением четырех газоперерабатывающих предприятий в начале войны. Компания заявила, что пытается восстановить эти объекты. В то же время неназванный высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что нынешние меры являются лишь краткосрочными решениями, а власти провели многочисленные совещания для подготовки к зимнему периоду.

Иран является крупным производителем газа и контролирует часть крупнейшего в мире газового месторождения. Однако страна и ранее не всегда могла обеспечить внутренний спрос из-за устаревшего оборудования; по данным издания, эту проблему усугубили международные санкции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для промышленности и населения

По словам иранского аналитика Саида Лейлаза, в худшем случае властям, возможно, придется на некоторое время сократить поставки газа промышленным предприятиям. При этом он заявил, что такого сценария пока не достигнуто.

Собеседники Reuters среди иранских чиновников и представителей служб безопасности выразили обеспокоенность тем, что дефицит топлива, инфляция и потеря рабочих мест могут усилить общественное недовольство. Продавец обогревателей в Тегеране сообщил, что покупатели все чаще рассматривают электрические приборы вместо газовых, хотя их стоимость также стала для многих слишком высокой.

Переговоры об импорте из России

Второй неназванный высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что Тегеран ведет переговоры об импорте газа из России. Житель Урмии рассказал, что его семья приобрела три электрических обогревателя на случай возможных перебоев. В то же время сотрудница продовольственной компании из Тебриза заявила, что на фоне инфляции и высоких цен считает потенциальный дефицит топлива сравнительно менее значимой проблемой.

Читай нас в