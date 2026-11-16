Iran spodziewa się, że deficyt gazu ziemnego tej zimy wyniesie około 430 mln metrów sześciennych, podczas gdy w ubiegłym roku szacowano go na 300 mln metrów sześciennych. Poinformowała o tym rzeczniczka rządu Fatemeh Mohajerani, podaje Jerusalem Post.

Uszkodzone zakłady przetwarzania gazu

National Iranian Gas Company wiąże pogorszenie sytuacji z uszkodzeniem czterech zakładów przetwarzania gazu na początku wojny. Firma oświadczyła, że próbuje przywrócić te obiekty do działania. Jednocześnie nienazwany wysokiej rangi irański urzędnik powiedział Reutersowi, że obecne działania są jedynie rozwiązaniami krótkoterminowymi, a władze odbyły liczne narady, aby przygotować się do okresu zimowego.

Iran jest dużym producentem gazu i kontroluje część największego na świecie złoża gazowego. Jednak kraj nie zawsze był w stanie zaspokoić krajowy popyt z powodu przestarzałego sprzętu; według publikacji problem ten pogłębiły międzynarodowe sankcje.

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Ryzyko dla przemysłu i ludności

Według irańskiego analityka Saeeda Laylaza, w najgorszym przypadku władze mogą być zmuszone na pewien czas ograniczyć dostawy gazu do przedsiębiorstw przemysłowych. Jednocześnie stwierdził, że tego scenariusza jeszcze nie osiągnięto.

Rozmówcy Reutersa wśród irańskich urzędników i przedstawicieli służb bezpieczeństwa wyrazili obawy, że niedobory paliwa, inflacja i utrata miejsc pracy mogą nasilić niezadowolenie społeczne. Sprzedawca grzejników w Teheranie poinformował, że klienci coraz częściej rozważają urządzenia elektryczne zamiast gazowych, choć ich cena również stała się dla wielu zbyt wysoka.

Rozmowy o imporcie z Rosji

Drugie nienazwane wysokiej rangi irańskie źródło poinformowało Reutersa, że Teheran prowadzi rozmowy w sprawie importu gazu z Rosji. Mieszkaniec Urmii powiedział, że jego rodzina kupiła trzy grzejniki elektryczne na wypadek możliwych przerw. Jednocześnie pracownica firmy spożywczej z Tebrizu stwierdziła, że w obliczu inflacji i wysokich cen uważa potencjalny niedobór paliwa za problem stosunkowo mniej istotny.

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