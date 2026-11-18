以色列国防军计划在2027年将部署的营数量从目前的75个削减至67个，但维持明显高于2023年10月7日哈马斯袭击前的防御水平。《耶路撒冷邮报》在一次军事简报会后报道了这一消息。

2023年10月7日之前，以色列国防军约有34个营，尽管其他统计认为最多有38个营。计划在2027年达到的67个营，仍将几乎是战前水平的两倍。

加强加沙边境部署

在与加沙地带接壤的边境，部队的常驻部署将发生尤为显著的变化。哈马斯发动袭击当天，那里部署了4个营。以色列军队计划在该地区长期保持10多个营的部署——超过原来的三倍。

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军方解释称，此次削减旨在减轻军人和预备役人员的负担，同时不削弱国家的防御能力。军方还希望，如果安全形势允许，将预备役人员每年的服役时间缩短至58天。目前，部分预备役人员被动员约90天，其他人则约60天。

训练与装备损耗

军方承认，长期的作战和行动任务限制了系统性训练的机会。这尤其涉及坦克、步兵和炮兵部队。在某些情况下，一辆坦克一天内可能由三个不同的单位使用，这减少了乘员与特定装备磨合的时间。

高强度的行动也加速了地面装备、飞机及其他军事平台的损耗。以色列国防军表示，其力求在应对可能的新战事的战备状态、人员训练、技术维护和财政能力之间找到平衡。同时，军方打算继续在加沙地带和黎巴嫩开展行动，按其说法，这些行动旨在威慑威胁。

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