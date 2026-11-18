Siły Obronne Izraela planują w 2027 roku zmniejszyć liczbę rozmieszczonych batalionów z obecnych 75 do 67, ale utrzymać znacznie wyższy poziom obrony niż przed atakiem Hamasu z 7 października 2023 roku. Poinformował o tym Jerusalem Post po briefingu wojskowym.

Przed 7 października 2023 roku Siły Obronne Izraela miały około 34 batalionów, choć według innych szacunków było ich do 38. Planowany na 2027 rok poziom 67 batalionów nadal będzie prawie dwukrotnie wyższy od poziomu sprzed wojny.

Wzmocnienie na granicy z Gazą

Szczególnie istotnie zmieni się stała obecność wojsk na granicy ze Strefą Gazy. W dniu ataku Hamasu rozmieszczone były tam cztery bataliony. Izraelska armia planuje stale utrzymywać na tym odcinku ponad dziesięć batalionów — ponad trzykrotnie więcej.

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Wojsko wyjaśniło, że redukcja ma zmniejszyć obciążenie żołnierzy i rezerwistów bez osłabiania zdolności obronnych kraju. Armia ma również nadzieję skrócić roczny czas służby rezerwistów do 58 dni, jeśli pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. Obecnie część rezerwistów jest mobilizowana na około 90 dni, a inni — na około 60 dni.

Szkolenie i zużycie sprzętu

Armia przyznała, że długotrwałe zadania bojowe i operacyjne ograniczyły możliwości systematycznego szkolenia. Dotyczy to w szczególności jednostek pancernych, piechoty i artylerii. W niektórych przypadkach jeden czołg może być w ciągu dnia używany przez trzy różne jednostki, co skraca czas na zgrywanie załóg z konkretnym sprzętem.

Wysokie tempo operacji przyspieszyło także zużycie sprzętu naziemnego, samolotów i innych platform wojskowych. Siły Obronne Izraela zaznaczyły, że dążą do znalezienia równowagi między gotowością do możliwych nowych działań bojowych, szkoleniem personelu, konserwacją i możliwościami finansowymi. Jednocześnie wojsko zamierza kontynuować operacje w Strefie Gazy i Libanie, które, jak twierdzi, mają na celu odstraszanie zagrożeń.

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