Армия обороны Израиля планирует в 2027 году сократить количество развернутых батальонов с нынешних 75 до 67, но сохранить значительно более высокий уровень обороны, чем до атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом по итогам военного брифинга сообщает Jerusalem Post.

До 7 октября 2023 года Армия обороны Израиля имела около 34 батальонов, хотя по другим подсчетам их было до 38. Запланированный на 2027 год показатель в 67 батальонов все равно будет почти вдвое выше довоенного уровня.

Усиление на границе с Газой

Особенно существенно изменится постоянное присутствие войск на границе с сектором Газа. В день атаки ХАМАС там были развернуты четыре батальона. Израильская армия планирует постоянно держать на этом участке более десяти батальонов — более чем втрое больше.

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Военные объяснили, что сокращение должно уменьшить нагрузку на военнослужащих и резервистов, не ослабляя оборонные возможности страны. Армия также надеется сократить ежегодную продолжительность службы резервистов до 58 дней, если это позволит ситуация с безопасностью. Сейчас часть резервистов мобилизуют примерно на 90 дней, других — примерно на 60 дней.

Обучение и износ техники

Армия признала, что длительные боевые и оперативные задачи ограничили возможности для систематического обучения. Это касается, в частности, танковых, пехотных и артиллерийских подразделений. В отдельных случаях один танк в течение дня может использоваться тремя разными подразделениями, что сокращает время для слаживания экипажей с конкретной техникой.

Высокий темп операций также ускорил износ наземной техники, самолетов и других военных платформ. Армия обороны Израиля отметила, что стремится найти баланс между готовностью к возможным новым боевым действиям, подготовкой личного состава, техническим обслуживанием и финансовыми возможностями. В то же время военные намерены продолжать операции в секторе Газа и Ливане, которые, по их словам, направлены на сдерживание угроз.

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