天文学家借助James Webb太空望远镜，在年轻恒星Beta Pictoris周围的碎屑盘中发现了水冰和二氧化碳冰。其性质表明，这些物质可能在恒星及其行星系统形成之前就已在星际介质中形成，Ars Technica报道。

Beta Pictoris距离地球约64光年，年龄约为2000万年。它周围环绕着一个巨大的尘埃和碎屑盘，行星正在其中形成；该系统中已经发现了三颗行星。这个盘几乎以侧向角度被观测到，因此能够研究行星系统的形成过程。

盘中的冰光谱

由太空望远镜科学研究所天文学家萨拉·贝蒂领导的团队，于2023年12月7日使用近红外光谱仪NIRSpec观测了该系统。在分离出恒星的明亮光线后，研究人员分析了盘中尘埃在0.6至5.2微米范围内反射的光。

水冰在接近3微米的波长处吸收光，而二氧化碳冰则在接近4.27微米处吸收光；含碳-13同位素的形态则在接近4.39微米处吸收光。来自盘中两个区域的详细光谱显示，这两个区域距离恒星约100个天文单位，并表明两种冰都存在，包括二氧化碳的普通形态和同位素形态。

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非晶态结构

研究发现，二氧化碳冰与水冰混合，而非分离成独立颗粒。团队估计，每十个水分子对应略多于一个二氧化碳分子——约占冰的11%。这与在太阳系彗星以及其他年轻恒星周围的盘中记录到的二氧化碳冰比例范围相符。

与此同时，该系统中的水冰几乎完全呈非晶态——其结构类似玻璃，而不是有序的晶体晶格。研究人员估计，晶态冰所占比例不足7%。为保持非晶态结构，冰必须维持在约100开尔文以下，即零下173摄氏度。否则，高能紫外辐射、宇宙射线或来自恒星的粒子流可能改变其结构。

研究作者认为，冰在整个盘中均匀分布，可能是由频繁的小行星体碰撞造成的。这类碰撞会释放新鲜的冰质尘埃，包括受到天体内部保护的冰，并可能补充被恒星辐射破坏的物质储备。

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