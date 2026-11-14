Astronomowie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba wykryli lód wodny i dwutlenku węgla w dysku szczątkowym wokół młodej gwiazdy Beta Pictoris. Jego właściwości wskazują, że materiał mógł powstać w ośrodku międzygwiazdowym jeszcze przed utworzeniem się gwiazdy i jej układu planetarnego, informuje Ars Technica.

Beta Pictoris znajduje się około 64 lata świetlne od Ziemi i ma około 20 milionów lat. Otacza ją duży dysk pyłu i szczątków, w którym trwa formowanie planet; w systemie odkryto już trzy planety. Dysk obserwowany jest niemal z krawędzi, co umożliwia badanie procesów formowania układów planetarnych.

Widma lodu w dysku

Zespół kierowany przez astronomkę Instytutu Nauk o Teleskopach Kosmicznych Sarę Betti obserwował system 7 grudnia 2023 roku za pomocą spektrografu bliskiej podczerwieni NIRSpec. Po oddzieleniu jasnego światła gwiazdy badacze przeanalizowali światło odbite przez pył w dysku w zakresie od 0,6 do 5,2 mikrometra.

Lód wodny pochłania światło w pobliżu długości fali 3 mikrometrów, a dwutlenek węgla — w pobliżu 4,27 mikrometra oraz 4,39 mikrometra w przypadku formy z izotopem węgla-13. Szczegółowe widma z dwóch obszarów dysku, położonych około 100 jednostek astronomicznych od gwiazdy, wykazały obecność obu rodzajów lodu, w tym zwykłej i izotopowej formy dwutlenku węgla.

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Struktura amorficzna

Okazało się, że lód z dwutlenku węgla jest zmieszany z lodem wodnym, a nie rozdzielony na oddzielne cząstki. Według szacunków zespołu na dziesięć cząsteczek wody przypada nieco więcej niż jedna cząsteczka dwutlenku węgla — około 11% lodu. Odpowiada to zakresowi udziału lodu z dwutlenku węgla odnotowanemu w kometach Układu Słonecznego i dyskach wokół innych młodych gwiazd.

Jednocześnie lód wodny w tym systemie jest niemal całkowicie amorficzny — jego struktura przypomina szkło, a nie uporządkowaną sieć krystaliczną. Badacze oszacowali, że udział lodu krystalicznego wynosi mniej niż 7%. Aby zachować amorficzną strukturę, lód musi pozostawać chłodniejszy niż około 100 kelwinów, czyli minus 173 stopnie Celsjusza. W przeciwnym razie jego strukturę mogą zmieniać wysokoenergetyczne promieniowanie ultrafioletowe, promienie kosmiczne lub strumienie cząstek pochodzące od gwiazdy.

Zdaniem autorów badania równomierne rozmieszczenie lodu w dysku może być wyjaśnione częstymi zderzeniami planetozymali. Takie zderzenia uwalniają świeży lodowy pył, w tym lód chroniony wewnątrz ciał, i mogą uzupełniać zasoby materii niszczonej przez promieniowanie gwiazdy.

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