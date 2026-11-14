Астрономы с помощью космического телескопа James Webb обнаружили в диске обломков вокруг молодой звезды Beta Pictoris водяной лёд и лёд из углекислого газа. Его свойства свидетельствуют о том, что материал мог сформироваться в межзвёздной среде ещё до образования звезды и её планетной системы, сообщает Ars Technica.

Beta Pictoris находится примерно в 64 световых годах от Земли и имеет возраст около 20 миллионов лет. Её окружает большой диск пыли и обломков, в котором продолжается формирование планет; в системе уже обнаружили три планеты. Диск наблюдают почти с ребра, что позволяет изучать процессы формирования планетных систем.

Спектры льда в диске

Команда под руководством астронома Института науки космического телескопа Сары Бетти наблюдала систему 7 декабря 2023 года с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec. После отделения яркого света звезды исследователи проанализировали отражение света пылью в диске в диапазоне от 0,6 до 5,2 микрометра.

Водяной лёд поглощает свет вблизи длины волны 3 микрометра, а углекислый — вблизи 4,27 микрометра и 4,39 микрометра для формы с изотопом углерода-13. Детальные спектры из двух участков диска, расположенных примерно в 100 астрономических единицах от звезды, показали присутствие обоих видов льда, в том числе обычной и изотопной форм углекислого газа.

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Аморфная структура

Лёд из углекислого газа оказался смешан с водяным, а не разделён на отдельные частицы. По оценке команды, на десять молекул воды приходится немногим более одной молекулы углекислого газа — около 11% льда. Это соответствует диапазону доли углекислого льда, зафиксированному в кометах Солнечной системы и дисках вокруг других молодых звёзд.

В то же время водяной лёд в системе почти полностью аморфный — его структура похожа на стекло, а не на упорядоченную кристаллическую решётку. Исследователи оценили, что доля кристаллического льда составляет менее 7%. Для сохранения аморфной структуры лёд должен оставаться холоднее примерно 100 кельвинов, или минус 173 градусов Цельсия. В противном случае его структуру могут менять высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение, космические лучи или потоки частиц от звезды.

По мнению авторов исследования, равномерное распределение льда по диску может объясняться частыми столкновениями планетезималей. Такие столкновения высвобождают свежую ледяную пыль, в том числе лёд, защищённый внутри тел, и могут пополнять запас вещества, которое разрушает излучение звезды.

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