以色列安全内阁周日举行了自10月初以来的首次会议，会议持续了三个小时。会议讨论了约旦河西岸局势可能升级，以及以色列国防军为可能与巴勒斯坦民族权力机构安全部门人员发生冲突所做的准备。

据《耶路撒冷邮报》报道，以色列军方正在考虑这样一种情景：巴勒斯坦安全部队成员可能将武器指向以色列军人和以色列定居点。

军方已准备应对方案

以色列国防军已制定应对巴勒斯坦安全部队可能发动袭击的计划。这一情景已经在犹太和撒马利亚师进行演练。以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔此前下令向该地区增派兵力，并在必要时准备快速动员其他部队。

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10月中旬，扎米尔宣布加强约旦河西岸的驻军部署，其中包括部署第98师。他强调，必须做好从防御行动转向进攻行动的准备。

官员表态与军方评估

以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨10月曾表示，不排除与巴勒斯坦民族权力机构发生大规模对抗的可能性，其安全部队和坦齐姆组织都可能参与其中。他表示，若出现这种情况，以色列可能向巴勒斯坦民族权力机构宣战，并按预先制定的计划展开行动。

总理本雅明·内塔尼亚胡在访问撒马利亚的安全屏障时也曾警告这种可能性。与此同时，以色列国防军高级官员在此前的讨论中表示，他们没有情报显示巴勒斯坦安全人员有意实施此类袭击。中央司令部司令阿维·布卢特警告称，公开讨论这一情景可能加剧当地紧张局势。

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