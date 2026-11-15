Кабинет безопасности Израиля в воскресенье впервые с начала октября провел заседание, которое длилось три часа. На нем обсуждались возможное обострение ситуации на Западном берегу реки Иордан и подготовка Армии обороны Израиля к возможному столкновению с сотрудниками служб безопасности Палестинской администрации.

Как сообщает Jerusalem Post, израильские военные рассматривают сценарий, при котором представители палестинских сил безопасности могут направить оружие против израильских военных и израильских населенных пунктов.

Военные подготовили ответ

ЦАХАЛ разработал планы реагирования на возможное нападение со стороны палестинских сил безопасности. Этот сценарий уже отрабатывался в дивизии Иудеи и Самарии. Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир ранее приказал направить в район дополнительные силы и подготовить быструю мобилизацию других подразделений в случае необходимости.

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В середине октября Замир заявил об усилении группировки войск на Западном берегу, в частности о развертывании 98-й дивизии. Он подчеркнул необходимость быть готовыми перейти от оборонительных действий к наступательным.

Заявления чиновников и оценка армии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в октябре допускал масштабное противостояние с Палестинской администрацией, к которому могли бы присоединиться ее силовики и организация «Танзим». По его словам, при таком развитии событий Израиль мог бы объявить Палестинской администрации войну и начать операцию по заранее подготовленному плану.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также предупреждал о такой возможности во время визита к барьеру безопасности в Самарии. В то же время высокопоставленные чиновники ЦАХАЛа на предыдущих обсуждениях заявляли, что не располагают разведданными о намерениях палестинских силовиков осуществить такое нападение. Командующий Центральным командованием Ави Блут предупреждал, что публичное обсуждение этого сценария способно усилить напряженность на местах.

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