Izraelski gabinet bezpieczeństwa w niedzielę po raz pierwszy od początku października odbył trwające trzy godziny posiedzenie. Omawiano na nim możliwe zaostrzenie sytuacji na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz przygotowania Sił Obronnych Izraela do ewentualnego starcia z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej.

Jak podaje Jerusalem Post, izraelskie wojsko rozważa scenariusz, w którym przedstawiciele palestyńskich sił bezpieczeństwa mogą skierować broń przeciwko izraelskim żołnierzom i izraelskim osiedlom.

Wojsko przygotowało odpowiedź

Siły Obronne Izraela opracowały plany reakcji na możliwy atak ze strony palestyńskich sił bezpieczeństwa. Ten scenariusz został już przećwiczony w Dywizji Judei i Samarii. Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Ejal Zamir wcześniej nakazał skierowanie do tego rejonu dodatkowych sił oraz przygotowanie szybkiej mobilizacji innych jednostek w razie potrzeby.

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W połowie października Zamir poinformował o wzmocnieniu zgrupowania wojsk na Zachodnim Brzegu, w tym o rozmieszczeniu 98. Dywizji. Podkreślił konieczność gotowości do przejścia od działań obronnych do ofensywnych.

Wypowiedzi urzędników i ocena armii

Minister obrony Izraela Israel Katz w październiku dopuszczał możliwość konfrontacji na dużą skalę z Autonomią Palestyńską, do której mogłyby dołączyć jej siły bezpieczeństwa oraz organizacja Tanzim. Według niego w takim rozwoju wydarzeń Izrael mógłby wypowiedzieć wojnę Autonomii Palestyńskiej i rozpocząć operację według wcześniej przygotowanego planu.

Premier Benjamin Netanjahu również ostrzegał przed taką możliwością podczas wizyty przy barierze bezpieczeństwa w Samarii. Jednocześnie wysokiej rangi przedstawiciele Sił Obronnych Izraela podczas wcześniejszych dyskusji stwierdzali, że nie mają danych wywiadowczych wskazujących na zamiar przeprowadzenia takiego ataku przez palestyńskich funkcjonariuszy. Dowódca Dowództwa Centralnego Awi Bluth ostrzegał, że publiczne omawianie tego scenariusza może zwiększyć napięcie na miejscu.

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