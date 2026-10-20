加拿大官员告知行业代表，他们预计不会在11月3日中期选举前与美国达成贸易协议。CBC报道称，该消息援引了三名知情人士。

据该媒体消息人士称，目前谈判没有实质性互动，尽管两国官员仍保持联系。消息人士还表示，白宫正专注于选举活动，而美国总统唐纳德·特朗普将大量时间花在出行和集会上。

对选举的预期

加拿大总理贾斯廷·特鲁多的前副幕僚长布赖恩·克洛表示，此前加拿大政府和商界的一些圈子曾希望在美国投票前达成协议。但他说，这种可能性实际上已经消失。

克洛认为，即使民主党获得众议院或参议院的控制权，对加拿大也只会产生有限影响。他解释说，特朗普仍可利用行政命令，以及美国商务部和美国贸易代表办公室的机制来征收关税。

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新关税的风险

8月贸易谈判破裂后，特朗普在Truth Social上表示，自2027年1月1日起，所有汽车、卡车、汽车零部件和钢铁的关税将提高至50%。美国贸易代表杰米森·格里尔没有就这些可能关税的状态提供细节。

在密尔沃基举行的G20贸易部长峰会上，格里尔驳斥了加拿大是美国关税政策单独目标的说法，称这些关税是美国国内经济政策的一部分。汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔佩表示，加拿大业界尚未看到新关税生效所需的法律文件。

沃尔佩认为，对加拿大汽车零部件征收关税可能因美国汽车生产依赖相关供应而扰乱其运作。同时，他没有排除对汽车和钢铁征收更高关税的可能性。

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