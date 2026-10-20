Канадские чиновники сообщили представителям промышленности, что не ожидают заключения торгового соглашения с США до промежуточных выборов 3 ноября. Об этом со ссылкой на три источника, осведомлённые о ситуации, сообщает CBC.

По данным собеседников издания, существенного взаимодействия в переговорах сейчас нет, хотя чиновники обеих стран поддерживают контакты. Источники также отметили, что Белый дом сосредоточен на избирательной кампании, а президент США Дональд Трамп много времени проводит в поездках и на митингах.

Ожидания относительно выборов

Бывший заместитель руководителя аппарата премьер-министра Канады Джастина Трюдо Брайан Клоу заявил, что ранее в отдельных кругах канадского правительства и бизнеса были надежды на договорённость до голосования в США. Однако, по его словам, такая возможность уже фактически исчезла.

Клоу считает, что даже переход контроля над Палатой представителей или Сенатом к демократам будет иметь для Канады лишь ограниченный эффект. Он пояснил, что Трамп по-прежнему сможет использовать исполнительные указы, а также механизмы Министерства торговли и Офиса торгового представителя США для введения тарифов.

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Риск новых тарифов

После срыва торговых переговоров в августе Трамп заявил в Truth Social, что с 1 января 2027 года тарифы на все автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь будут повышены до 50%. Торговый представитель США Джеймисон Грир не предоставил подробностей о статусе этих возможных пошлин.

На саммите министров торговли G20 в Милуоки Грир отверг утверждения о том, что Канада является отдельной целью тарифной политики США, назвав пошлины частью внутренней экономической политики страны. Президент Ассоциации производителей автокомпонентов Флавио Вольпе заявил, что канадская промышленность не видела юридических документов, необходимых для введения новых тарифов в действие.

Вольпе предположил, что пошлины на канадские автозапчасти могут нарушить работу американского автомобильного производства из-за зависимости от поставок. В то же время он не исключил введения повышенных тарифов на автомобили и сталь.

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