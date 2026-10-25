Лидер израильской оппозиции и партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху больше не способен руководить страной. Он раскритиковал просьбу Нетаньяху подготовиться к возможным международным экономическим и банковским санкциям с помощью альтернативных платежных средств, в том числе криптовалют и блокчейн-технологий.

Как сообщает Anadolu Agency, Айзенкот в публикации в соцсети X обвинил Нетаньяху в разрушении израильского общества и ослаблении армии, а также заявил, что тот якобы взялся разрушать экономику страны на поколения вперед. Оппозиционер утверждает, что последние заявления премьера свидетельствуют о потере им связи с реальностью.

План альтернативных платежей

Накануне Нетаньяху заявил, что попросил подготовить экономический план с использованием альтернативных методов платежей, включая криптовалюты и блокчейн. По его словам, это необходимо на случай возможных международных экономических и банковских санкций, в том числе ограничений для банковской системы Израиля.

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Премьер также сказал, что американская военная помощь не будет длиться вечно, поэтому Израиль должен готовиться к ее возможному прекращению и укреплять собственную военную самодостаточность. В то же время Нетаньяху не заявлял о намерении вывести страну из мировой экономической системы; такая трактовка является частью критики Айзенкота.

Критика перед выборами

Айзенкот иронично назвал инициативу «Бибикоин», обыграв прозвище Нетаньяху Биби. Он поставил под сомнение, как израильские технологические компании смогут получать оплату от иностранных клиентов и привлекать зарубежные инвестиции, если им придется обходить международную банковскую систему.

Политик также заявил, что экономическая изоляция может побудить компании покинуть Израиль, привести к потерям сбережений и инвестиций и сократить ресурсы для медицины и образования. По данным израильских СМИ, неназванный высокопоставленный чиновник в экономической сфере также считает, что обход банковских санкций через криптовалюты не даст ожидаемого результата, а само предложение может навредить экономике. Дискуссия происходит накануне выборов в Кнессет, запланированных на вторник.

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