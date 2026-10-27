В Израиле проводят парламентские выборы — NDTV World

Во вторник в Израиле проводят парламентские выборы в Кнессет — первые после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху у власти оказались под вопросом, а его центристские соперники обещают новую политическую эру, сообщает NDTV World.

Когда ожидать результаты

Голосование начинается в 7:00 по местному времени, или в 5:00 по Гринвичу, и завершается в 22:00. После закрытия участков израильские телеканалы должны опубликовать экзитполы, которые дадут первое представление об итогах волеизъявления.

Ясная картина может появиться в течение нескольких часов. В то же время, если ни одна партия или группа партий не будет иметь очевидного парламентского большинства, определение результата может затянуться на дни или недели. Окончательный подсчёт голосов ожидается до 30 октября, а официальные результаты планируют формально опубликовать 4 ноября.

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Формирование коалиции

Кнессет состоит из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе по общенациональным партийным спискам. Для получения мест в парламенте партия должна преодолеть барьер в 3,25% голосов. По оценкам, около 12 партий могут преодолеть этот порог, поэтому окончательное распределение мандатов потребует времени.

После окончательного подсчёта президент Ицхак Герцог проведёт консультации с лидерами партий относительно кандидатуры премьер-министра и поручит сформировать правительство кандидату, который, по его мнению, имеет наибольшие шансы. На формирование правительства отводится до 42 дней. Если кандидат не справится, шанс могут получить другие претенденты. При невозможности сформировать правительство будут назначены новые выборы, а действующий кабинет останется временным правительством.

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