W Izraelu odbywają się wybory parlamentarne — NDTV World

We wtorek w Izraelu odbywają się wybory parlamentarne do Knesetu — pierwsze od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Pozycja premiera Binjamina Netanjahu u władzy stanęła pod znakiem zapytania, a jego centrowi rywale obiecują nową erę polityczną, informuje NDTV World.

Kiedy oczekiwać wyników

Głosowanie rozpoczyna się o 7:00 czasu lokalnego, czyli o 5:00 czasu GMT, i kończy się o 22:00. Po zamknięciu lokali wyborczych izraelskie stacje telewizyjne mają opublikować sondaże exit poll, które dadzą pierwsze wyobrażenie o wynikach głosowania.

Jasny obraz może pojawić się w ciągu kilku godzin. Jednocześnie, jeśli żadna partia ani grupa partii nie będzie miała wyraźnej większości parlamentarnej, ustalenie wyniku może potrwać dni lub tygodnie. Ostateczne liczenie głosów jest oczekiwane do 30 października, a oficjalne wyniki mają zostać formalnie opublikowane 4 listopada.

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Tworzenie koalicji

Kneset składa się ze 120 deputowanych wybieranych w systemie proporcjonalnym z ogólnokrajowych list partyjnych. Aby uzyskać mandaty w parlamencie, partia musi przekroczyć próg 3,25% głosów. Szacuje się, że około 12 partii może przekroczyć ten próg, dlatego ostateczny podział mandatów będzie wymagał czasu.

Po ostatecznym przeliczeniu głosów prezydent Icchak Herzog przeprowadzi konsultacje z liderami partii w sprawie kandydata na premiera i powierzy utworzenie rządu kandydatowi, który jego zdaniem ma największe szanse. Na utworzenie rządu przewidziano do 42 dni. Jeśli kandydat nie podoła, szansę mogą otrzymać inni pretendenci. Jeśli utworzenie rządu będzie niemożliwe, zostaną wyznaczone nowe wybory, a obecny gabinet pozostanie rządem tymczasowym.

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