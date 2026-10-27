Czterech policjantów w Islamabadzie podejrzanych o rabunek — Dawn

W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, zarejestrowano sprawę karną przeciwko czterem policjantom, w tym byłemu naczelnikowi komisariatu, a także dwóm innym osobom. Sprawa dotyczy ich domniemanego udziału w bezprawnym przetrzymywaniu mężczyzny oraz zaborze pieniędzy i kosztowności o wartości ponad 1,4 mln rupii, informuje Dawn.

Oświadczenie o przeszukaniu i zniknięciu mienia

Sprawę zarejestrowano na komisariacie Sambal po skardze Owaisa Butta. Incydent opisany w skardze miał miejsce 19 sierpnia w derze Owaisa Butta w sektorze F-12.

Według FIR gość Butta telefonicznie poinformował go o kłótni między jego pracownikami a sąsiadami. Następnie do dery przybył kuzyn skarżącego, Khawar Butt. W skardze wskazano, że zobaczył policjantów i dwie inne osoby przeszukujące pomieszczenia oraz wyłamujące drzwi.

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Jak wynika z FIR, naczelnik komisariatu groził Khawarowi Buttowi bronią i zabrał mu telefon komórkowy po tym, jak ten sprzeciwił się działaniom policjantów. Później podejrzani, według wersji skarżącego, zabrali 475 tys. rupii w gotówce i kosztowności warte 1 mln rupii. Khawar Butt został także zabrany na komisariat i zwolniony następnego ranka.

Odwołania do sądów

Owais Butt powiedział Dawn, że policja wszczęła przeciwko niemu również sfabrykowaną sprawę dotyczącą bójki. Następnego dnia uzyskał w sądzie zwolnienie za kaucją przed aresztowaniem, a później sąd zamknął sprawę po tym, jak skarżący w tej sprawie oświadczył, że nic o niej nie wie.

Według Butta zwrócił się on do sądu z żądaniem zarejestrowania sprawy przeciwko policjantom i innym osobom, jednak policja nie wykonała odpowiedniego postanowienia. Następnie złożył petycję do Sądu Najwyższego w Islamabadzie, który również nakazał policji zarejestrowanie sprawy.

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